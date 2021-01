Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala a Rusiei va putea fi desfasurata in Belarus „pentru a asigura ordinea publica”, conform unui acord incheiat vineri intre Moscova si executivul regimului Lukasenko, transmite DPA.

- Peste 300 de persoane au fost retinute la Minsk, duminica, in timpul protestelor fata de presedintele Aleksandr Lukasenko, manifestantii cerand pentru al 18-lea weekend consecutiv plecarea liderului tarii, relateaza AP potrivit news.ro. Mii de oameni au participat, duminica, la mai multe manifestatii…

- Deși a marcat in amicalul cu Belarus, 5-3, atacantul George Pușcaș nu a fost folosit niciun minut in meciul dintre Irlanda de Nord și Romania, 1-1, din Liga Națiunilor. Mirel Radoi l-a titularizat pe Denis Alibec, alaturi de Dennis Man și Florin Tanase, in meciul cu Irlanda de Nord și, deși cei trei…

- Dupa ce a debutat la echipa naționala, in amicalul Romania – Belarus (5-3), fundașul dreapta Vali Crețu (31 de ani) a primit o veste buna de la conducere FCSB. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a decis sa-i ofere o ințelegere noua proaspatului internațional roman. Crețu mai avea contract cu FCSB…

- Dennis Man a declarat, miercuri seara, dupa meciul amical Romania – Belarus, scor 5-3, ca per total a fost un joc bun. El a mentionat ca spera ca tricolorii sa dea “suta la suta” in confruntarea cu Norvegia, din Liga Natiunilor.“Am facut o prima repriza buna. In repriza a doua cred ca ne-am…

- Rezultatele la testarea COVID realizata luni seara, la Mogosoaia, de echipa institutiei medicale acreditata de UEFA, inaintea meciului amical cu Belarus, au fost negative, a anuntat FRF.Citește și: Stelian Tanase il desființeaza pe primarul Brașovului, Allen Coliban, dupa ce a mințit in CV:…

- LA LOT… Vasluianul Vasile Mogos, la prima convocare la nationala sub comanda lui Mirel Radoi. Selectionerul l-a convocat pentru amicalul cu Belarus si pentru cele doua jocuri din Liga Natiunilor, cu Norvegia si Irlanda de Nord. Dragos Grigore, aflat pe lista preliminara, nu a mai fost convocat, din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 6.852 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV–2 (coronavirus). Situația este urmatoarea: 1.934 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 3.018 in Germania, 159 in Marea Britanie, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…