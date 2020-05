Stiri pe aceeasi tema

- Statul asiatic a avut unul dintre primele focare mari de infecție cu noul virus din afara Chinei, iar in februarie-martie raporta sute de cazuri in fiecare zi.Coreea de Sud nu a mai confirmat joi niciun caz domestic nou de infecție cu coronavirus, pentru prima data din februarie și pana acum.Centrul…

- Oamenii scuipa pe pandemie si pe regulile de distantare sociala, iar strazile Capitalei arata ca niste furnicare, de parca n-ar muri zilnic oameni din cauza noului Coronavirus!Zeci de oameni se plimba nestingherit, fara masti, fara manusi, nemaivorbind de respectarea distantei

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- Portughezul Jose Mourinho, antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, a recunoscut ca a încalcat legile de distantare sociala dupa ce s-a antrenat cu mai multi jucatori ai formatiei sale într-un parc din Londra, informeaza agentia spaniola EFE."Accept ca actiunile…

- Ieri, in urma interventiilor efectuate pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, politistii au aplicat peste 10.000 de sanctiuni celor care au incalcat prevederile legale si au retinut 891 de permise soferilor care au pus in pericol siguranta traficului rutier, se precizeaza intr-un comunicat…

- Reprezentantii Prefecturii Suceava au cerut autoritatilor publice locale sa manifeste echilibru in declaratiile publice, dupa ce edilul comunei Valea Moldovei, Constantin Morosanu, a declarat presei ca 300 de persoane din satul Mironu s-au intors duminica si luni din Italia, de frica infectiei cu…

- Politia din Hong Kong se afla luni in cautarea unor barbati care au participat la un jaf armat in urma caruia au sustras hartie igienica, pe fundalul unei crize a aprovizionarii cu acest produs, provocata de epidemia de coronavirus, informeaza AFP. De peste zece zile, hartia igienica a…