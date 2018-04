Amnesty International: Regimul din Turcia se foloseşte de starea de urgenţă pentru a slăbi opoziţia Regimul din Turcia trebuie sa inceteze sa mai foloseasca starea de urgenta ca justificare pentru a inchide activisti pentru drepturile omului, jurnalisti si lideri ai societatii civile, atrage atentia organizatia Amnesty International intr-un raport facut public joi, citat de dpa. "Guvernul turc continua sa se foloseasca de starea de urgenta pentru a diminua spatiul opiniilor de opozitie sau alternative", se arata in raport. Turcia se afla in stare de urgenta de la 20 iulie 2016, la cateva zile dupa ce membri ai armatei au incercat o lovitura de stat, in cele din urma esuata. De atunci, conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa si Reuters. Masura, criticata de aliatii occidentali ai Ankarei, a fost prelungita…

- Turcia a instituit starea de urgenta dupa puciul din vara anului 2016, aceasta fiind extinsa de sase ori pana in prezent. Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor…

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a organizat luni zeci de mitinguri in intreaga tara pentru a protesta impotriva starii de urgenta, masura in vigoare incepand din iulie 2016, imediat dupa tentativa de lovitura de stat, transmite dpa. …

- Toti cei 70 sunt soldati activi. Ofiteri de politie au efectuat in acest caz raiduri la adrese din 38 de provincii, noteaza Anadolu.Guvernul il acuza pe clericul Fethullah Gulen, care traieste in exil in SUA, pentru tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, potrivit Agerpres. Peste…

- Prelungirea starii de urgenta in Turcia, instituita dupa puciul esuat din iulie 2016, a condus la incalcari "grave" ale drepturilor omului a "sute de mii de persoane", dintre care unele au fost torturate, a afirmat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului intr-un raport privind situatia…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile...

- Turcia ar trebui sa stabileasca relatii cu guvernul sirian, a declarat sambata seful principalului partid de opozitie din Turcia, cerand schimbarea politicii Ankarei, informeaza dpa. "Daca trebuie mentinuta integritatea teritoriala a Siriei si oprita varsarea de sange, este necesar sa…

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…