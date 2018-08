Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au facut un apel la populație in urma incidentelor de vineri, 10 august, din Piața Victoriei din București. “Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul Diasporei de vineri si au fost raniti sau pot ...

- Informații de ultima ora.Conform Antena 3, protestatarii raniți in urma incidentelor dintre jandarmi și manifestanții care au participat la protestul din Piața Victoriei vineri seara au facut coada la Institutul Național de Medicina Legala. Nu mai puțin de 50 de oameni s-au prezentat pentru…

- Organizatia PSD Gorj a trimis, astazi, un comunicat de presa in legatura cu protestul antiguvernamental organizat de diaspora, ieri, in Piata Victoriei din Bucuresti. In opinia acesteia, vinovat de situatie este presedintele tarii.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…

- Protestul anuntat pentru 10 si 11 august va aduna in Piata Victoriei din Bucuresti romani din toate colturile lumii. Din Chicago, Statele Unite, pana in Gouda, Olanda sau Londra, Marea Britanie, romanii isi anunta venirea in tara. Programatori, soferi,...

- Comisia de la Veneția, solicitare urgenta privind modificarile aduse Legilor justiției. Conform G4Media, Comisia de la Veneția solicita, printr-un document trimis catre autoritațile de la București, revenirea asupra modificarilor aduse legilor Justiției, in special, in ceea ce privește numirea și…

- Sute de persoane participa in aceasta seara la un protest in Piata Victoriei din Bucuresti. Sub deviza Protestul "Cod Rosu de OUG" manifestantii snadeaza lozinci impotriva coaleitiei de guvernare. Sursa foto video: Facebook Privesc.Eu ...

- Aproximativ 100 de procurori si judecatori protesteaza in tacere, sambata dupa-amiaza, pe treptele Curtii de Apel din Capitala fata de modificarile aduse legilor justitiei si fata de inceperea acestui proces legislativ fara obtinerea unui aviz din partea Comisiei de la Venetia. Protestul se…