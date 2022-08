Stiri pe aceeasi tema

- Amnesty International și-a cerut scuze duminica pentru „suferința și furia” provocata de raportul in care acuza Ucraina de punerea in pericol a civililor, informeaza The Guardian , care preia Reuters. „Amnesty International regreta profund suferința și furia provocata de rapostul nostru de presa privind…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor rusești obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Oficialii ruși au spus ca Ucraina a lansat atacuri cu rachete impotriva a trei platforme de extracție a gazelor din Marea Neagra, la sud de Odesa, intr-o aparenta escaladare a incercarilor Kievului de a slabi dominația maritima a Rusiei, transmite The Guardian. Olga Kovitidi, membra a „Consiliului Federației”…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- In urma cu 100 de zile in primele ore ale diminetii intr-un discurs preinregistrat Putin declansa invazia Ucrainei. Fortele rusesti ocupa in prezent 20% din teritoriul Ucrainei. Dupa ce la inceputul invaziei atacul a venit pe 3 fronturi( Nord, Est si Sud) acum rusii isi concetreaza fortele in atacul…

- Oficialii americani au ezitat pana acum sa trimita astfel de sisteme de rachete Kievului, una dintre temeri fiind ca armele ar putea fi folosite pentru atacuri asupra țintelor din Rusia, scrie CNN . Administrația Biden se pregatește sa trimita Ucrainei sisteme avansate de rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri (20 mai) ca ultimul grup de forțe ucrainene ascunse in uzina de oțel de la Azovstal, din Mariupol, s-a predat, marcand incheierea unui asediu de cateva saptamani care a lasat orașul in ruine, plecand spre Olenivka.Au fost vazuți sosind cu autobuze in orașul…