- Opozantul rus Aleksei Navalnii este incarcerat in conditii ce constituie tortura si care ar putea sa il ucida incet, a declarat miercuri organizatia neguvernamentala internationala pentru drepturile omului Amnesty International, transmite miercuri Reuters.

- Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters. Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii…

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a anuntat, miercuri, ca ii retrage opozantului rus Alexei Navalnii calificativul de 'prizonier de constiinta' pe care i-l atribuise in luna ianuarie, din cauza unor afirmatii din trecut in care instiga la ura, dar cere in continuare eliberarea sa si…

- Moscova ii considera pe membrii Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii, cel mai virulent critic din tabara opozitiei ruse la adresa Kremlinului, 'agenti de influenta' care actioneaza in numele NATO, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…