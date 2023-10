Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut, marti, 3 octombrie, o intrevedere bilaterala cu ministrul britanic pentru fortele armate, James Heappey, in marja Forumului de Securitate de la Varsovia.Potrivit MApN, in acest cadru a fost reiterata importanta parteneriatului strategic romano britanic,…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele armate ucrainene au neutralizat 224 soldați ruși. Artileria occidentala produce pagube semnificative rușilor in apropiere de Bahmut. at Info real.

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de fortele israeliene intr-o tabara de refugiati din Cisiordania ocupata, informeaza Rador.Armata israeliana a comunicat ca baiatul facea parte dintr-un grup care a aruncat cocktailuri Molotov catre un post al Armatei di apropierea taberei de refugiati…

- Comandantul ucrainean, general Oleksandr Tarnavski, a declarat intr-un interviu pentru publicația britanica Observer, ca unitațile sale au strapuns prima linie de aparare ruseasca, cea mai fortificata.

- Ucraina are acum capacitatea de a lovi cu arme de fabricatie proprie tinte care se afla la 1.500 de kilometri distanta, in interiorul teritoriului Rusiei, a declarat vineri seara, la postul ucrainean de radio, secretarul Consiliului National pentru Securitate si Aparare, Oleksii Danilov, transmite sambata…

- Aeroportul din Alep, al doilea oras ca marime din Siria, a fost inchis luni dimineata, dupa un bombardament israelian care a produs pagube materiale, a anuntat agentia de presa oficiala Sana, citand surse militare.

- Israel - Armata a lansat o operatiune majora pentru a-l prinde pe suspectul palestinian care a ucis doi israelieni, informeaza Rador.Armata israeliana a lansat o operatiune majora de urmarire a unui suspect palestinian care a impuscat mortal doi barbati israelieni in Cisiordania ocupata. Au…

- Armata israeliana a declarat ca a impușcat mortal, marți, trei presupuși atacatori palestinieni in nordul Cisiordaniei ocupate. Este cea mai recenta varsare de sange in una dintre cele mai violente zone ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani.Forțele de securitate israeliene au declarat…