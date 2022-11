Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Razboi in Ucraina, ziua 213. Rusia a lansat vineri referendumuri care vizeaza anexarea a patru regiuni ocupate din Ucraina, iar Kievul numește acest vot „o farsa” și transmite ca locuitorii au fost constranși sa voteze. Si grupul G7 avertizeaza ca nu va r

- Comisia de ancheta a Organizației Națiunilor Unite pentru efectuarea de anchete in Ucraina a confirmat vineri, 23 septembrie, ca de la declanșarea invaziei, la 24 februarie, de catre Rusia, pe teritoriul Ucrainei au fost comise ”crime de razboi”. ”Pe baza probelor culese de catre membrii comisiei, am…

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Izium.

- Biroul Procurorului General de la Kiev a transmis ca, pana pe 6 septembrie, au fost inregistrate 47.025 de infracțiuni legate de invazia la scara larga declansata de Rusia pe 24 februarie 2022. Potrivit parchetului, au fost documentate 32.093 de crime de agresiune și crime de razboi. Fii la…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente.