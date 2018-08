Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1500 de imigranți au murit in primele sase luni ale anului in incercarea de a traversa Marea Mediterana spre Europa. Anunțul a fost facut de Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, care a menționat ca 850 de victime au fost inregistrate doar de la inceputul verii.

- Guvernul marocan a acuzat miercuri Uniunea Europeana ca nu il sprijina suficient 'in eforturile si sacrificiile' pe care le implica incercarea de a stavili valul migrator catre Europa, ce s-a intensificat semnificativ in partea de vest a Mediteranei, transmite agentia EFE. 'Noi, ca tara,…

- Frontierele Uniunii Europene trebuie aparate astfel incat nimeni sa nu fie acceptat sau lasat sa intre pe continent, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, aparut vineri online si citat de MTI. 'Fiecare migrant salvat trebuie sa se intoarca in Africa.…

- Republica Ceha va oferi Bosniei-Hertegovina in jur de 1 milion de euro pentru a intari securitatea frontierelor sale in fata fluxului de migranti, a anuntat marti guvernul de la Praga, informeaza dpa. "Este clar ca o noua ruta de migratie prin Bosnia si Hertegovina conduce acum spre Uniunea…

- Numarul de migranti care traverseaza Marea Mediterana spre Europa a inregistrat o scadere importanta, insa numarul celor care au murit in timpul acestor traversari continua sa creasca, a anuntat vineri...

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate…

- Cel putin noua imigranti au murit, duminica, in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s a scufundat in largul coastelor Tunisiei, potrivi Romania TV. Noua imigranti, inclusiv sase copii, care se indreptau spre Europa,…

- Ministrul iranian de Externe a declarat, duminica, la o intalnire cu Miguel Arias Canete, comisarul european insarcinat cu probleme de Mediu, ca, dupa retragerea SUA, Uniunea Europeana nu face suficient pentru a mentine beneficiile Iranului in acordul nuclear international semnat in 2015.