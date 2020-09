Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a criticat UE pentru incalcarea drepturilor refugiatilor si migrantilor in Libia, a caror suferinta a fost agravata de restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, denuntand intr-un raport 'ciclul terifiant de violente' prin care trec mii…

- Amnesty International a publicat luni un raport in care arata ca din Europa se exporta tehnologie de supraveghere digitala in China, unde este utilizata de autoritati, transmite dpa. Organizatia de aparare a drepturilor omului a nominalizat trei companii: Axis din Suedia, Noldus Information din Olanda…

- Bancile si alti participanti pe pietele financiare din Uniunea Europeana vor avea termen pana la mijlocul lui 2022 pentru a-si reduce "dependenta excesiva" de casele de clearing cu sediul in Marea Britanie, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care…

- Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. In august, piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 51,9-, fiind inmatriculate 11.157 autoturisme,…

- OECD imbunatateste previziunile privind recesiunea provocata de pandemie, in urma redresarii Chinei si SUA, primele doua economii ale lumii Economia globala pare sa se redreseze de pe urma recesiunii provocate de pandemia mai rapid decat se estima in urma cu doar cateva luni, datorita imbunatatirii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut miercuri, dupa summitul UE, Administratiei Aleksandr Lukasenko sa initieze un "dialog national" pentru rezolvarea pe cale pasnica a crizei politice, avertizând ca eventualul sprijin militar acordat de Rusia "ar complica foarte mult"…

- Intreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de noi programe de dezvoltare. Un memorandum de cooperare in acest scop a fost semnat, astazi, de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE).…

- Romania se confrunta cu cea mai abrupta creștere a noilor cazuri de contaminare cu noul coronavirus din Europa de Est. In plus, țara noastra se afla acum pe locul 10 in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul total de cazuri, conform Centrului...