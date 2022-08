Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie 2022 Rusia a retras autorizația de funcționare a 15 organizații internaționale – printre ultimele care mai existau datorita legislației care acuza ONG-urile ca sunt agenții strainatații și nu permite finanțare din exterior (fundația Soros nu mai exista de ani de zile in Rusia). In capul listei…

- Amnesty International refuza sa retraga raportul care susține ca Ucraina a pus civilii țarii sale in pericol amenajand baze militare in spații publice. Reacția celor de la Amnesty vine dupa ce raportul a deranjat președinția Ucrainei, care a acuzat ca prin el se fac jocurile Rusiei. Fii la…

- Amnesty International a anuntat vineri ca „isi asuma intreaga responsabilitate” pentru raportul in care acuza armata ucraineana ca pune in pericol civilii in rezistenta ei fata de invazia rusa prin instalarea de infrastructuri militare in zone locuite, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse.…

- Un raport publicat de Amnesty Internationl pe 3 august suține ca ucrainenii nu au dreptul sa incalce dreptul internațional umanitar, chiar daca sunt invadați de armata rusa. Organizația susține ca civilii sunt in pericol chiar din cauza armatei Ucrainei. Sub titlul „Tacticile de lupta ucrainene pun…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca trupele ruse distrug și devasteaza total teritoriile ucrainene, folosind artilerie, bombe aeriene și rachete de croaziera, informeaza Ukrinform.„Ea (n.r. - Rusia) ne distruge orașele, armata rusa arde tot ce ii iese in cale sau devasteaza…

- Amnesty International a acuzat luni Rusia de crime de razboi in Ucraina, afirmand ca sute de civili au murit in atacuri necrutatoare asupra orasului Harkov, multe dintre atacuri fiind comise cu bombe cu fragmentare, relateaza AFP. In cursul unei anchete aprofundate, ONG-ul pentru apararea drepturilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi.

- Ucraina a aprobat joi confiscarea actiunilor si activelor filialelor locale ale bancilor rusești Sberbank si Prominvestbank ca raspuns la invazia Moscovei, potrivit unei decizii publicate joi de parlament, informeaza G4Media . Mai concret, Consiliul de Securitate ucrainean a aprobat confiscarea a 100%…