Stiri pe aceeasi tema

- Irakienii au sfidat luni seara interdictia de circulatie decretata la Bagdad, dupa ce studentii si elevii au iesit pe strazile capitalei si a numeroase alte orase din sud pentru a cere “caderea regimului”, relateaza AFP. Desi exista temeri ca ei ar putea fi dispersati in cursul noptii din Piata Tahrir,…

- Armata irakiana a anuntat, luni, instituirea interdictiei de circulatie pe timp de noapte in orasul Bagdad, in contextul protestelor masive, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Decizia a fost luata in contextul in…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si circa 1.800 ranite in timpul protestelor care au avut loc vineri in Irak impotriva coruptiei si scaderii nivelului de trai, in timp ce in cursul serii continua confruntarile intre manifestanti si fortele de ordine in mai multe locuri din tara, transmite agentia…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a facut apel la premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, sa dea dovada de „maxima reținere” in ceea ce privește intervenția forțelor de ordine in timpul protestelor din Irak, potrivit Al Jazeera, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…

- Hong Kong-ul este de la inceputul lui iunie scena unor actiuni aproape zilnice pentru a denunta ingradirea libertatilor si ingerintele tot mai mari ale Beijingului in problemele acestei regiuni semiautonome si a cere reforme democratice. Nici guvernul central chinez, nici executivul din Hong Kong,…

- Un civil a fost ucis si peste 200 de persoane au fost ranite marti la Bagdad intr-o manifestatie neasteptata dispersata de fortele de ordine, in special cu gloante reale, a anuntat Ministerul Sanatatii din Irak, potrivit AFP. Printre raniti figureaza 160 de civili si 40 de agenti ai fortelor de ordine,…