Stiri pe aceeasi tema

- Amnesty International, organizatia neguvernamentala care apara drepturile omului la nivel international, a cerut FIFA, luni, sa puna mai multa presiune pe autoritatile din Qatar, gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2022, pentru a imbunatati conditiile de munca ale muncitorilor straini din bogatul emirat…

- Coreea de Sud va gazdui selectionata Coreei de Nord intr-o serie de meciuri de calificare pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar si Cupa Asiei 2023, a declarat vineri Confederatia Asiatica de Fotbal, scrie AFP. Coreea de Sud, care a ajuns in semifinalele Cupei Mondiale din 2002, este una dintre cele…

- Germania este adversara reprezentativei Romaniei in cadrul Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, cele doua formatii urmand sa se infrunte pe 28 martie, la Bucuresti, meciul retur fiind programat pe 8 octombrie, cand Mannschaft va avea deja un alt selectioner. Loew, in varsta de 61 ani,…

- Joachim Low se va retrage din postul de selectioner al Germaniei dupa încheierea EURO 2020, turneu amânat pâna în vara acestui an din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB), citata de agentia DPA.Germania este adversara reprezentativei…

- Cel mai faimos club de fotbal norvegian, Rosenborg, si alte patru grupari din campionatul Norvegiei solicita boicotarea Cupei Mondiale din Qatar din 2022 ca raspuns la incalcarea drepturilor omului care a afectat pregatirea evenimentului, scrie AFP. La adunarea generala a clubului campion norvegian…

- Echipa mexicana Tigres UANL s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal din Qatar, duminica, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Palmeiras Sao Paulo cu scorul de 1-0. Tigres este prima echipa din America de Nord care va juca finala competitiei, dupa ce s-a impus prin…

- Bayern Munchen a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Hertha Berlin, vineri, in primul meci al etapei a 20-a Bundesligii, si si-a consolidat pozitia de lider, avand acum un avans de 10 puncte fata de a doua clasata, RB Leipzig. Unicul gol a fost inscris de Kingsley Coman in minutul 21. Robert Lewandowski…