„Atacurile coalitiei conduse anul trecut de Statele Unite impotriva Statului Islamic (SI) in orasul sirian Raqqa ar fi incalcat legislatia internationala punand in pericol vietile civililor", a declarat marti organizatia pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, informeaza Reuters, citata de Agerpres. In timpul campaniei sale de recucerire a capitalei de facto a gruparii in Siria,