- Cinci persoane au fost ranite grav, miercuri, in urma impactului dintre doua mașini, in localitatea Romanesti, judetul Suceava, la fata locului intervenind mai multe echipaje de salvare, transmite corespondetul MEDIAFAX.Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Politicianul democrat Joseph Biden, fost vicepresedinte al Statelor Unite, este preferat de mai multi alegatori decat presedintele Donald Trump in perspectiva scrutinului prezidential din 2020, arata un sondaj de opinie citat de site-ul Politico.com, conform mediafax. Potrivit sondajului Politico/Morning…

- Romanii care considera ca datele personale le sunt prelucrate ilegal de catre companii sau autoritati publice, dupa intrarea in vigoare a noului Regulament european privind protectia datelor personale (GDPR), pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter…

- Directorii de companii anticipeaza, pentru perioada iunie-august, creșterea numarului de salariați in construcții, comerț și servicii, majorari de prețuri și creșterea activitații in construcții și comerțul cu amanuntul, arata datele comunicate joi de Institutul Național de Statistica - INS.„In…

- Numarul romanilor care sunt in favoarea adoptarii monedei unice europene a crescut de la 64%, la 69%, in ultimul an, reiese dintr-un eurobarometru publicat de Comisia Europeana. Deși sunt sunt deschiși cu privire la euro, 55% dintre romani cred ca vor crește prețurile odata cu adoptarea acesteia. Mai…

- Sistemul de inregistrare video pentru statiile de ITP este obligatoriu incepand de luni, 21 mai, absenta acestuia ducand la suspendarea autorizatiei tehnice. Potrivit unui comunicat de presa remis luni Ziare.com, Registrul Auto Roman (RAR) are posibilitatea tehnica informatica sa suspende…

- Incepand cu 21 mai, toate statiile autorizate de efectuare a Inspectiei Tehnice Periodice care nu vor avea montat si in functiune sistem de inregistrare video obligatoriu vor avea autorizatia tehnica suspendata, arata un comunicat transmis luni de RAR. „Inca de la inceputul lunii mai 2018,…

- Romanii care au frica de calatoria cu avionul sau nu le place cu autocarul, au sansa de a pleca in vacanta la Salonic, Istanbul sau Sofia cu trenul. CFR Calatori introduce in perioada iunie – octombrie 2018, legaturi directe de la Bucuresti catre Salonic, Halkali/Istanbul, Sofia si retur. Deja…