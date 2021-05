Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, spune ca eventualele masuri privind accesul persoanelor in restaurante sau teatre doar daca sunt vaccinate ar trebui supuse mai intai dezbaterii publice: „Pot exista probleme de incalcare a drepturilor omului”.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a atras luni atentia asupra inrautatirii crizei umanitare si a drepturilor omului in Etiopia, inclusiv asupra riscului tot mai mare de foamete in regiunea disputata Tigray, transmite dpa. Blinken a vorbit cu premierul etiopian Abiy Ahmed pentru a-i comunica…

- Pe parcursul anului trecut, in R. Moldova s-au produs multiple incalcari ale drepturilor omului și au fost impuse unele limitari exagerate, care au avut un impact negativ asupra unor libertați și asupra proceselor democratice. Criza COVID-19 a condus la adincirea saraciei, creșterea inegalitaților,…

- Masurile adoptate de Guvernul Romaniei in fata pandemiei Arhiva FOTO: Alex Lancuzov Organizatia Amnesty International semnaleaza, în raportul anual, ca în contextul pandemiei de coronavirus, drepturile omului sunt încalcate în lumea întreaga. Criza COVID-19 a…

- Respectarea drepturilor lucratorilor romani din Italia reprezinta o prioritate constanta a Ambasadei Romaniei la Roma. La 23 martie 2021, atașatul pe probleme de munca și sociale din cadrul Ambasadei, Andrei Sfirloaga, a efectuat, alaturi de consulul general al Romaniei la Torino, Ioana Gheorghiaș,…

- Organizatia neguvernamentala care apara drepturile omului la nivel international, Amnesty International, a cerut FIFA sa puna mai multa presiune pe autoritatile din Qatar, gazda Cupei Mondiale de fotbal din 2022, pentru a imbunatati conditiile de munca ale muncitorilor straini

- Executivul american, care sub conducerea presedintelui Joe Biden doreste sa revina la acordul nuclear iranian, a anuntat marti primele sanctiuni care vizeaza oficiali iranieni, invocand apararea drepturilor omului, transmite AFP.

Cabinetul Florin Cițu are intre prioritațile din acest an rezolvarea problemelor existente in ceea ce privește salarizarea din sectorul public și modernizarea sistemul public de pensii.