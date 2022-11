Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova a declarat in exclusivitate pentru Digi24 ca Rusia se folosește de nemulțumirile oamenilor pe fondul scumpirilor uriașe, pentru a destabiliza guvernul de la Chișinau. Maia Sandu spune ca serviciile secrete de la Moscova, impreuna cu partidele pro-ruse din Republica Moldova…

- La opt luni de la invadarea Ucrainei, Rusia sustine ca aceasta tara ar intentiona folosirea unei bombe murdare, adica un dispozitiv incarcat cu explozibil conventional dar si cu material radioactiv. Acuzatia a fost respinsa atat de Ucraina cat si de aliatii sai occidentali.

- Kievul a exprimat duminica temeri cu privire la un posibil atac "sub steag fals" din partea Rusiei dupa ce ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat in convorbiri telefonice purtate in aceeasi zi cu omologii sai din Franta, Turcia si Marea Britanie ca Ucraina ar pregati un atac cu "bomba…

- Ambasada Statelor Unite in Federația Rusa iși avertizeaza cetațenii aflați pe teritoriul acestei țari cu privire la riscurile posibile, in contextul anunțului facut de Vladimir Putin, privind mobilizarea parțiala, și le cere sa paraseasca aceasta țara cat mai curand posibil. Informații detaliate cu…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a amintit sambata cetațenilor ruși care sunt pierderile armatei ruse in peste șase luni de razboi și le-a cerut sa protesteze, sa se opuna sau sa predea ca sa nu sufere aceeași soarta, dupa ce Vladimir Putin a decretat mobilizare parțiala. „55.000 de soldați…

- Peste 1300 de ruși care au ieșit sa protesteze fața de ordinul de mobilizare parțiala au fost reținuți in mai multe orașe din Rusia. Aproximativ 1.000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Mulți dintre ei au fost batuți inainte sa fie bagați in dubele poliției și duși spre destinații necunoscute.

- Editorul-șef și director general al celui mai popular ziar rusesc, Komsomolskaia Pravda, Vladimir Sungorkin, a murit miercuri, la varsta de 69 de ani, informeaza site-ul Meduza, care citeaza canalul Telegram al publicației și o sursa anonima amintita de TASS.Cauza morții jurnalistului rus, unul dintre…

- Peter Szijjarto s-a intalnit luna trecuta cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Moscova, pentru a discuta despre achizitionarea a 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaz, pe langa un acord existent de furnizare pe termen lung cu Rusia. Gazprom a inceput majorarea livrarilor de gaze catre…