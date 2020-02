Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau, noul fenomen de pe Youtube care a facut furori printre tinerii din Ardeal, este maritata cu Adrian Rus, jucator la CFR Cluj. Mai nou, a revenit in presa dupa ce a fost implicata intr-un scandal cu unul din foștii colegi de trupa. Vladuța Lupau, iubit secret, milionar in euro Vladuța Lupau…

- Impresara si om de televiziune, in ultima vreme AnaMaria Prodan (47 de ani) a fost mereu pe prima pagina a ziarelor mai ales pentru faptul ca are o familie frumoasa raspandita peste tot in lume. Joi, vedeta s-a intalnit cu prietenii ei pentru a le oferi noutati din viata ei, prilej cu care ne-am intalnit...…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, vineri, ca s-au facut in minister cheltuieli pe care nu le considera justificate, asta in conditiile in care era necesara dotarea politistilor. Vela a vorbit despre cumpararea unui BMW seria 7, cumparat din banii politistilor, care a fost facut cadou…

- CA LA VASLUI… In comuna Perieni, un barbat in varsta de 36 de ani a ținut neaparat sa-i faca un dar de Moș Craciun actualului soț al fostei sale neveste! Cand l-a zarit intrand intr-un magazin din sat, Ionel D. a pus mana pe un par și l-a așteptat pe rival sa iși termine cumparaturile. [...]

- Angajații de la palatul Buckingham vor primi cadou de Craciun din partea Reginei Elisabeta a II-a o budinca.Este cunoscut faptul ca Regina ia an de an angajaților același cadou, care nu depașește suma de 6 lire sterline (7 euro).

- Cine e Corina Momanu (Baraghin)? Corina Momanu e o amazoana. Inalta, cu parul lung și negru, cu ochi de un maro al haurilor cascate dintr-o data (spre cadere sau zbor, in funcție de ce fel de om ești), vazand-o, ți-o și inchipui ținand o sabie de-asupra capului spre a reteza capete. Un fel de Daenerys…

- Celebra geaca din piele neagra, purtata de Olivia Newton John in filmul „Grease”, și vanduta la o licitație cu 243.200 de dolari se intoarce la actrița. Cel care a cumparat-o a decis sa i-o dea cadou Oliviei. Actrita australiana, in varsta de 71 de ani, a organizat in luna noiembrie o licitatie in scopuri…

- Precizari ANAF privind regimul biletelor de valoare. Cum se impoziteaza tichetele si voucherele. Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, acordarea biletelor de valoare, in beneficiul angajatilor, este reglementata de Legea nr. 165/10.07.2018, privind acordarea biletelor de valoare si Hotararea Guvernului…