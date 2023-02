Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca a fost deranjat de discuțiile din spațiul public privind rotația și imparțirea ministerelor și ca el nu iși dorește sa fie „prim-ministrul unui Guvern tras in caciula”.

- In timp ce pe Bianca Dragușanu o duce in vacanțe exotice, Gabi Badalau platește o pensie alimentara de rușine celor doi baieți pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Sa spunem ca acești bani lui nu i-ar ajunge nici de un mic dejun in oraș cu iubita, la o carciuma in centru! Claudia Patrașcanu a marturisit…

- Dan Bursuc a atras multe controverse dupa ce a spus ca iși pune parinții pe primul loc, nu soția și nici copiii. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul spune daca soția a simțit vreodata lipsa fatului ca nu a fost pusa pe primul loc.

- Simona Halep este sub o presiune fantastica in aceste zile, ca urmare a acuzațiilor de dopaj. Cu toate astea, sportiva romana nu a fost lasata singura in scandalul iscat. Poate neașteptata, reacția fostului ei antrenor Darn Cahill a venit ca o gura de aer proaspat. In declarațiile sale, australianul…

- Franța - Polonia 3-1 | Fundașul Jules Kounde (24 de ani) a purtat un lanț de aur in jurul gatului aproape pe toata durata primei reprize! Franța va juca in sferturile Campionatului Mondial impotriva invingatoarei din meciul Anglia - Senegal. Abia in minutul 41, „centralul” Jesus Valenzuela i-a facut…

- TERIFIANT… Caz desprins, parca, din filme, la Protopopești, comuna Tacuta, acolo unde un barbat de 33 de ani care facea scandal a fost domolit de gloanțele polițiștilor. Totul a pornit cu un apel la 112 prin care tatal barbatuluI anunța faptul ca fiul lui este extrem de agitat și face scandal. La fața…

- Precum oamenii, și porcii au nevoie de „un umar pe care sa planga” dupa un conflict, arata un studiu facut la Torino. In cazul unui conflict, un porc "spectator" poate decide sa intervina pentru a calma spiritele, consolandu-l pe cel agresat sau liniștindu-l pe agresor. Fii la curent cu cele…