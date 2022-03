Amna, petrecere fastuoasă pentru ziua sa de naștere. Cum a sărbătorit cântăreața: ''Cel mai frumos cadou” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Fara dar și poate, este unul dintre cei mai iubiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țara. Vedeta implinește astazi frumoasa varsta de 41 de ani. Iata ce a marturisit in mediul online!

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.

- Eliza Natanticu și soțul ei, Cosmin formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca iși dorește un telefon performant deoarece partenerul ei de viața nu i-a oferit un cadou de ziua ei.

- Zi de sarbatoare pentru Connect-R și Misha! Maya, fiica lor, a implinit varsta de 8 ani, motiv pentru care cei doi i-au organizat o petrecere fastuoasa intr-o locație exclusivista din Capitala.

- Maria Constantin a fost invitata in emisiunea „Teo Show”, unde a raspuns intrebarilor lui Bursucu. Cand a fost pusa sa spuna numele unor barbați celebri care i-au facut avansuri, artista l-a menționat pe Dan Bittman, dar și pe Catalin Cazacu. Maria Constantin și Maria Carneci au raspuns la provocarea…

- Anamaria Prodan a petrecut Revelionul in Dubai, alaturi de mai mulți prieteni, insa, la trecerea dintre ani, impresara s-a fotografiat alaturi de un barbat, iar cei care o ormaresc s-au grabit sa spuna ca ar forma un cuplu. Vedeta a dat primele detalii despre tanarul misterios. „Da. Este adevarat. Se…

- Romania are printre cele mai relaxate restricții antidepidemice din Uniunea Europeana. In ciuda unui context complicat, cu un bilanț al infectarilor cu COVID in creștere de cateva zile, sunt permise evenimentele in aer liber, așa ca in București, dar și in mai multe orașe din țara sunt anunțate petreceri…

- O vedeta din Romania abia așteapta sa ajunga la altar alaturi de alesul sau. Aceasta viseaza sa aiba parte de o nunta ca in povești, insa, din pacate, ea nu o sa poata organiza evenimentul nici in 2022. Cantareața a facut dezvaluiri despre ce o sa se intample in viitor, de fapt. Mulți fani s-au […]…