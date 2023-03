Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose, celebra cantareața care va deveni mama pentru prima data peste doar cateva luni, a dezvaluit prin intermediul rețelelor de socializare ce emoții puternice a simțit recent, cand și-a vazut idolul pe scena. Vedeta l-a avut alaturi pe Anghel Damian, partenerul ei. In urma cu doar cateva zile,…

- Maria Andria și-a vazut astazi marea dorința indeplinita, caci iubitul a reușit sa o surprinsa cu un cadou spectaculos in valoare de 10.000 de euro. Cantareața din Cipru ne-a declarat, in exclusivitate, ce dar a primit de la partenerul ei cu ocazia zilei de Dragobete, dar și Valentine's Day.

- Stela Enache, interpretata piesei „Ani de liceu”, de pe coloana sonora a peliculei de succes „Liceenii”, a implinit astazi 73 de ani. La ceas aniversar, artista ne-a facut o confesiune de suflet, in exclusivitate pentru Playtech Știri, in care ne-a dezvaluit ca familia este, de fapt, tot ce conteaza…

- Sorin Bontea este unul dintre cei mai indragiți și apreciați chefi de la noi din țara, iar juratul de la Chefi la cuțite radiaza de fericire atunci cand ii are in preajma pe copiii lui. Sorin Bontea a fost impresionat de gestul facut de cei doi de sarbatori, iar bucatarul a transmis un mesaj emoționant…

- Andreea Antonescu a nascut! Vedeta in varsta de 40 de ani a devenit mama pentru a doua oara, pe 19 decembrie 2022, noteaza click.ro. Indragita cantareața a facut primele declarații dupa ce a primit cel mai frumos cadou din lume. „Acum 11 ani am ințeles ce inseamna sa ai parte de un miracol in viața……

- In urma cu mai bine de o luna, Anamaria Ferentz a trecut prin momente dificile, dupa ce tatal artistei s-a stins din viața. Vedeta a gasit insa puterea de a merge mai departe și a ales sa petreaca momente prețioase alaturi de familia ei. In urma cu doar cateva ore, Anamaria Ferentz a facut publice fotografii…