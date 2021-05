Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu a marturisit in direct la Antena Stars ca nu și-a putut suna fiica nici de sarbatori, telefonul acesteia fiind restricționat de catre mama ei. Celebrul designer a declarat ca este dificil sa iși contacteze copilul, iar fetița poate fi sunata doar de catre fosta lui soție și actualul ei iubit.

- Andreea Marin a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu partenerul ei de viața și motivul pentru care nu dorește sa ajunga, din nou, in fața altarului. Prezentatoarea TV a marturisit ca este mai fericita ca niciodata și nu planuiește inca o casatorie, cel puțin in viitorul apropiat.

- Liviu Teodorescu se pregatește sa faca nunta, motiv pentru acum care a acordat un interviu de excepție matinalilor de la Antena Stars. Artistul a povestit despre cererea in casatorie, despre marele eveniment ce va avea loc, nunta, dar și despre copilul pe care și-l dorește alaturi de logodnica sa.

- Raluca Pastrama a acordat primul interviu dupa divorțul de Pepe, in exclusivitate la Antena Stars. Bruneta a vorbit cat de greu a fost sa ia decizia de a se desparți și a marturisit ca au incercat mulți ani sa salveze relația. De asemenea, a vorbit despre relația pe care o are cu foștii socri și cum…

- Claudia Patrașcanu a oferit ujn interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre greutațile cu care s-a confruntat in ultima perioada și cum i-a acaparat scandalul cu Gabi Badalau viața. Artista a facut declarații sfașietoare.

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu și o adevarata echipa atat in cariera artistei, cat și in viața de familie. Cei doi au oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care au vorbit despre relația lor de 15 ani.

- In urma ofertei generoase facute de Gabi Badalau catre Claudia Patrașcanu și cei doi copii ai lor, artista a refuzat categoric ajutorul financiar din partea milionarului. Cantareața a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars.