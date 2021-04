Amna, noi detalii după infecția cu noul coronavirus: „A opta zi de COVID-19” Recent, in mediul online, Amna (36 de ani) a dezvaluit ca are COVID-19. Solista a transmis mesajul chiar din patul de spital. „Dragii mei, pentru ca toata lumea se intreaba de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare, cred ca v-ați prins și voi ca se intampla ceva nelalocul lui. A venit momentul sa trec și eu prin acest COVID-19. Ce sa va zic? Sa fim bine! Habar nu am ce sa va mai zic. Aveți grija, protejați-va, purtați maști! Eu am facut toate aceste lucruri și am reușit ma imbolnavesc”, a spus Amna pe Instagram, din patul de spital, pe 8 aprilie. Amna, noi detalii dupa infecția cu noul coronavirus:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

