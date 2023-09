INSP: Aproximativ 15.000 de noi cazuri de infectare cu Covid 19, inregistrate in ultima saptamana

In saptamana 18 24 septembrie, 41,3 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Iasi, Prahova si Ilfov, conform unei informari a Institutului National de Sanatate Publica…