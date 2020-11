Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece moldoveni sustin ca stiu si pun in practica masurile de protectie impotriva noului coronavirus. Datele se regasesc intr-un studiu despre viziunile comportamentale privind COVID-19 in Republica Moldova publicat de Ministerul Sanatatii in luna octombrie.

- Sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au procedat la verificarea zonelor in care se pot forma aglomerari de persoane, spații comerciale dar și a mijloacelor de transport persoane, ... The post Amenzi de peste 100.000 de…

- Premierul Ludovic Orban a comentat incidentul in care a fost implicat Marcel Ciolacu și alți membri PSD, declarand ca "au fost surprinși așa cum sunt, ca ignora normele de protecție sanitara". Premierul a fost insa si el surprins incalcand regulile anti-COVID, in plina stare de urgenta, o imagine…

- Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus. Dumitru Coarna, liderul SNPPC a vorbit, marți, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, a spus ca astfel de masuri sunt specifice epocii staliniste.„Nu am primit nimic…

- Polițiștii și reprezentanți ai altor instituții de control au facut, din nou, verificari pentru a vedea daca se respecta normele de protecție impotriva Covid-19 in Timiș. Au dat zeci de amenzi. Au avut loc controale, in 3 octombrie, la 363 de obiective – 120 controale la restaurante, terase, sase cluburi…

- Polițiștii au aplicat zeci de amenzi, intr-o singura zi, celor care nu respecta normele de protecție impotriva Covid-19, in judetul Timiș. Polițiștii deruleaza verificari, zi de zi, cu reprezentanți ai altor instituții de control, in locuri aglomerate, societați comerciale. Sambata, 19 septembrie, polițiștii…

- Pe teritoriul Romaniei, 11.245 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.522 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 31.364 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 36 de persoane,…

- Fiul lui Teia Sponte trebuie sa se ridice mereu la standardele tatalui sau, așa ca nu rateaza nicio oportunitate de a-și etala opulența. Costa Sponte s-a plimbat pe strazile din Capitala cu noua lui achiziție de lux: un bolid de senzație, „asortat” la perfecție cu ceasul in valoare de sute de mii de…