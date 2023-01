Stiri pe aceeasi tema

- Finalul de an o gasește in lacrimi pe una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi. Sunt momente delicate in familia Innei. Bunica artistei a incetat din viața, in aceasta dimineața. Ce a postat Inna in mediul online.

- Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa ieri, 19 decembrie, iar in urma cu puțin timp a facut primele declarații despre naștere și motivul pentru care emoțiile au fost mai mari decat se aștepta. Cantareața a primit vizita surpriza a fiicei mari și a mamei ei.

- Vestea morții indragitei actrițe a fost un șoc nu doar pentru colegii de breasla de la Hollywood, ci și pentru fanii din intreaga lume. Ultima imagine cu Kirstie Alley in viața este, de fapt, un videoclip publicat chiar de ea pe o platforma de social media, cand nimeni nu știa ca se lupta cu o […] The…

- Vlad Gherman se bucura de un succes uriaș pe plan profesional, iar pe rețelele de socializare personale este foarte activ și impartașește multe momente frumoase cu fanii lui din mediul online. De aceasta data, actorul a postat o imagine emoționanta alaturi de mama lui. Iata cum arata femeia care i-a…

- Andra Voloș are parte de succes pe rețelele de socializare, unde este foarte activa și impartașește cu urmaritorii ei multe momente emoționante. De data aceasta, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a postat o imagine cu mama ei. Iata cum arata femeia care i-a dat viața.

- A trecut un an de cand Ornela Pasare a facut cel mai mare pas din viața ei și s-a casatorit. Ce a marturisit indragita artista despre casnicia pe care o are cu soțul ei. A dezvaluit cum au sarbatorit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Xonia se bucura de succes datorita carierei pe care o are, insa puțini știu cum arata parinții ei. Vedeta a postat pe rețelele de socializare cateva imagini cu mama ei, dar și una alaturi de tatal ei. Cum arata femeia care i-a dat viața artistei. Astazi iși sarbatorește ziua de naștere.