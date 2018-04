Stiri pe aceeasi tema

- UE urmeaza Chinei și incearca sa obtina despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, in pofida argumentelor Washingtonului ca acestor tarife nu li se aplica regulile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza Reuters, preluata…

- Administratia Trump a anuntat joi ca va excepta Uniunea Europeana si alti patru aliati - Australia, Argentina, Brazilia si Coreea de Sud - de la tarifele impuse pentru importurile de otel si aluminiu, aflate in vigoare de vineri, scrie Politico.

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza…

- Administratia Trump a atacat vineri reteaua financiara a gruparii Hezbollah, impunand sanctiuni impotriva a sase indivizi si sapte entitati in cadrul unui efort de a combate influenta Iranului in Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, relateaza Reuters si AFP. 'Administratia…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi.