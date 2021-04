In prezent, descurajarea nucleara a SUA se bazeaza pe trei componente: rachete balistice intercontinentale sol-sol de tip Minuteman III, bombardiere strategice și 14 submarine nucleare din clasa Ohio (SNLR). Cu toate acestea, toate trebuie modernizate in anii urmatori, ceea ce necesita in mod evident investiții masive. Astfel, in ceea ce privește componenta oceanica, SUA va conta, […] The post Amiral american: Bombardierele strategice trebuie puse in alerta nucleara permanenta first appeared on Ziarul National .