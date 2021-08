Stiri pe aceeasi tema

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa înceteze "cât mai curând posibil", a declarat duminica un înalt responsabil taliban, relateaza AFP și…

- British Airways nu foloseste deocamdata spatiu aerian al Afganistanului, a anuntat duminica operatorul aerian britanic, in conditiile in care insurgentii talibani au intrat in capitala tarii, Kabul, transmite Reuters. Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti…

- Republica Ceha ii evacueaza pe cei doi diplomati ai sai de la ambasada din Kabul deoarece situatia securitatii in Afganistan s-a inrautatit, a anuntat sambata ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, relateaza Reuters. Presedintele Afganistanului Ashraf Ghani a avut discutii urgente cu lideri locali…

- Talibanii au capturat sambata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit Reuters si AFP. Caderea orasului Mazar-i-Sharif,…

- Mai multe rachete au lovit capitala Afganistanului, chia în aproprierea palatului prezedențial. Tragedia a avut loc chiar în momentul rugaciunii Eid al-Adha , fiind o sarbatoare foarte importanta pentru musulmani, relateaza Reuters. Nu est înca clar cine este vinovat de aceast…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs marti in Kabul, capitala Afganistanului, anunta autoritatile locale, conform agentiei Reuters, precizeaza Mediafax.