- Serban Papacostea s-a nascut la 25 iunie 1928, in Bucuresti, unde a urmat studiile liceale si universitare. In 1950 a absolvit cursurile Facultatii de Litere si Filosofie, Sectia istorie-geografie, iar in 1968 si-a sustinut teza de doctorat cu tema „Regimul dominatiei austriece in Oltenia (1718-1739)".…

- “Lidia Vianu’s Students Translate”. Ediția a III-a / 16-21 aprilie 2018 O initiativa unica, la a treia editie: Masterclass de Traducere Literara: 16-21 aprilie, la sediul Institutului Cultural Roman din Aleea Alexandru, si la sediul Muzeului National al Literaturii Romane. Cele 5 zile de Masterclass…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa sambata seara in Bucuresti cu un avion special, inchiriat de Patriarhie, urmand sa fie oferita credinciosilor de catre Patriarhul Daniel la slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala.

- Comunitatea academica a Universitații din București dedica un eveniment celebrarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, sarbatorind, totodata, 100 de ani de la momentul la care compozitorul George Enescu a interpretat cunoscutele concerte de la Chișinau. Marți, 27 martie 2018, istoricii…

- Cei care doresc sa i aduca un ultim omagiu profesorului univ. dr. Marin Petrisor, care a incetat din viata pe 10 martie, la Bucuresti, pot veni duminica, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo; din Constanta, unde, incepand cu ora 15.00, va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- „Cronica unui negustor de sange”, de Yu Hua, este titlul romanului ce va fi lansat astazi, de la ora 16, la Institutul Confucius Brasov, aflat in cladirea Rectoratului. Invitatele evenimentului sunt Luminita Balan, profesoara de limba si literatura chineza la Universitatea din Bucuresti, Denisa Comanescu,…