Amintiri pentru copilăria lor Printre cele mai repetate clișee ale generației noastre este o comparație simplista: copiii de azi iși rateaza vacanțele de vara, timpul liber in general, ”rupand” tabletele, telefoanele, jocurile pe calculator etcetera. Ca noi, pe vremea noastra, alergam desculți prin curte la bunici, mancam fructe nespalate din copaci (și nu pațeam nimic, desigur), citeam, ne jucam […] Articolul Amintiri pentru copilaria lor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lora este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, dar și una dintre cele mai admirate femei. Independenta și mereu cu picioarele pe pamant, artista a fost „modelata” de adolescența ei, pe care chiar blonda a descris-o ca fiind zbuciumata.

- Copilaria este magica, adevarata fericire o descoperi in copilarie, adevarata puritate se regasește pe chipul și in privirea unui copil... oare?! Oare putem inșira asemenea cuvinte marețe fara sa cunoaștem toți copiii acestei țari, oare putem sa fim atat de naivi și sa ne mințim,…

- Spectacole, cadouri, jocuri și Festivalul „BuzauFest” au oferit buzoienilor mici și mari momente unice: frumosul, inocența, prietenia, bunatatea și veselia au fost singurele trairi care au dominat aceasta zi. Copilaria este, de cand e lumea lume, acel taram magic despre care nu prea știm unde incepe…

- Ca in fiecare an, Consiliul Județean Buzau sarbatorește Copilaria printr-o serie de evenimente ce ii vor avea in centru pe copiii buzoienilor. Incepand cu ora 09.30, in curtea Muzeului Judetean Buzau vor avea loc numeroase activitati, ce vor dura pana spre seara, incheindu-se in jurul orei 18:00. Incepand…

- A fost veselie mare ieri dimineata la Gradinita nr 16, din Targoviste. In mod inspirat, cu putin inainte de Ziua Copilului, a fost organizata prima editie a concursului judetean „Copilaria – Regatul Fericirii”, initiativa a inimoasei directoare Mariana Leafu. Zeci de copii au cantat si au dansat, a…

- Kids Day vine si in acest an la Shopping MallDova, cel mai modern mall din țara, cu surprize pentru toți picii voinici, care ii vor calca pragul! Parintii sunt așteptați impreuna cu copilașii sa se vor bucure de o avalanșa de activitați și distracție pe cinste!

- Ca in fiecare an, Compartimentul pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sarbatorește starea de grație a Omului, copilaria!Joi, 31 mai 2018, la ora 12.00, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, sunteți invitați la un spectacol dedicat tuturor copiilor care va avea loc in Foaierul…