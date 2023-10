Stiri pe aceeasi tema

- ,,Ultima Vara” este o piesa care imbina elemente muzicale și lirice, aducand in prim-plan o poveste de vara plina de emoții. Colaborarea dintre cei doi artiști la inceput de drum, Alex Matthew și Silvia, a strans, in timp record, 40K de videoclipuri realizate pe sound pe platforma TikTok. Versurile…

- Carmen Chindriș a cantat la o nunta piesa “The Real Slim Shady”, iar clipul este acum vedeta pe TikTok.Celebra pentru melodia ”Ziua-n care tu m-ai sarutat”, cu 45 de milioane de vizionari pe YouTube, Carmen Chindriș a cantat acum rap acompaniata de Taraful Rutenilor. Materialul video a fost vizionat…

- Carmen Chindriș, celebra cu refrenul ”Ziua in care tu m-ai sarutat”, a demonstrat, zilele trecute, la un eveniment, ca poate canta orice gen muzical, inclusiv rap. A interpretat impecabil o piesa din repertoriul lui Eminem. Solista trupei Taraful Rutenilor ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri,…

- Delia este un nume rasunator in lumea muzicii romanești. Artista se poate lauda cu o cariera de succes in muzica. Recent, indragita cantareața a dat din nou lovitura cu o noua pieasa, in colaborare cu Johny Romano. Piesa cu care Delia a dat lovitura Delia a dat lovitura cu o noua piesa. Este vorba despre…

- Chiar daca o perioada din cariera sa s-a concentrat pe cantecele in limba engleza și a avut concerte in afara țarii, dragostea pentru folclor, radacinile sale muntoase și dorința de a se reconecta cu natura au contribuit la o schimbare de direcție in muzica sa. ,,Pe cararea munților”, un refren cantat…

- Dupa ce piesa „Totul meu” a cucerit toate sufletele sensibile, a strans peste 200K de videoclipuri pe platforma TikTok, intr-un timp record, și a atras cu sine atenția altor artiști, ADI și Holy Molly au fost oaspeții de seama ai lui Brancuși. Celebra sculptura a artistului, „Sarutul” a fost admirata…

- Trapperul Gheboasa a fost amendat de Jandarmerie si reclamat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Jandarmeria Cluj a anuntat marti ca s-a autosesizat si l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa…

- Ești gata sa te lași purtat de ritmul incendiar al verii? Atunci pregatește-te pentru noul hit care va face valuri in pe ringul de dans: “Chemical,” o colaborare inedita dintre celebrul DJ și producator de muzica, Sasha Lopez, și talentata cantareața și compozitoare, Brianna. “Chemical” este melodia…