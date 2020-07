Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care au luptat in prima linie cu pandemia la Timișoara, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, i-au raspuns doctorului Virgil Paunescu, de la Institutul Oncogen, care a declarat ca terapia anti-coronavirus aplicata in spitalele din Romania este „apa de ploaie” și…

- Primul concert rock din Romania de dupa Revoluția din 1989 a avut loc in 22 ianuarie 1990, sub genericul „București – Timișoara 22“, la Sala Polivalenta din capitala, unde un public numeros a participat la un eveniment memorabil. Prezentatorul acestui veritabil maraton la care au cantat, printre alții,…

- In mod absolut nesurprinzator, scena rock a anilor ’90 a avut o efervescența aparte atat inainte cat și dupa Revoluția din 1989, iar una din primele formații care a abordat ceea ce s-ar putea numi genul „hardcore“ din Romania s-a nascut in Timișoara și a purtat numele de Axar’t. Inființata in 1993,…

- Cu ocazia mult așteptatului concert care a marcat revenirea formației Post Scriptum pe scenele autohtone – desfașurat la sfarșitul anului trecut la Timișoara – melomanii au avut parte de o serie de surprize, printre care s-a numarat și apariția solistului Tibi Ladner. Evenimentul desfașurat in cadrul…

- Medicul timisorean Virgil Musta propune un bilant dupa 3 luni de pandemie. Romania a trecut de la starea de urgenta la starea de alerta, iar de azi relaxarea devine mult mai mare, cu terase deschise si calatorii intre localitati fara adeverinta. Pericolul nu a trecut, spune Musta, care ne avertizaza…

- Cei trei liberali hunedoreni care au fost infectați cu noul tip de coronavirus au donat plasma. Este vorba de Lucian Heiuș, președinte PNL Hunedoara, Adrian Nicolae David, prim-vicepreședintele PNL Hunedoara și de Florin Nicolae Oancea, primarul municipiului Deva. Solidaritatea este cuvantul…

- Inainte sa plece spre Madrid, Andrada Aloman locuia in Timișoara. Ajunsese pana-n liga a treia din țara noastra, iar in mod frecvent era asistent la disputele din subordinea asociației județene din Timiș. Pasul spre țara lui Sergio Ramos nu a fost unul strict legat de fotbal, a povestit ea pentru wesport.ro…

- Doctorul Virgil Musta, șef de secție al Spitalului de Boliinfecțioase „Victor Babeș” Timișoara, a fost prezent, astazi, la Arad, pentru a pune la dispoziția colegilor medici informații legate decircuitele spitalicești și modalitatea in care, din experiența deja dobandita, este cel mai bine sa se acționeze…