Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor.

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, potrivit Mediafax.

- Orașul Beirut, capitala Libanului, a fost zguduit marti de o explozie puternica.„Cel puțin 100 de persoane au fost ucise și 4.000 ranite in explozia masiva care a zguduit capitala libaneza, Beirut“, a declarat ministrul sanatații din Liban, scrie CNN.Incepand de astazi, in Liban vor fi trei zile de…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- Un nume greu din sistemul medical romanesc s-a decis sa rupa tacerea cu privire la situațiile pe care le-a avut de infruntat in toata perioada starii de urgența, cat și a starii de alerta.Acesta trage un semnal de alarma cu privire la restricțiile impuse ce au blocat activitatea medicala:…

- Un caz zguduitor de exploatare a omului de catre om au descoperit anchetatorii intr-un sat din Maramureș. Sclavie in adevaratul sens al cuvantului - asta s-a intamplat ani de zile in localitatea Recea, din nordul țarii, unde o familie a terorizat comunitatea ani la rand - furau animale, iși insușeau…