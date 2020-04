Stiri pe aceeasi tema

- Cetateni ucraineni care se intorceau din Thailanda au fost vazuti fugind dintr-un terminal al aeroportului din Kiev duminica intr-o aparenta incercare de a evita cele doua saptamani de carantina obligatorie, informeaza DPA.Cetatenilor ucraineni li se ceruse sa acopere costurile aferente carantinei…

- Sa testezi tot Bucurestiul era un plan vecin cu noaptea mintii. Sa faci studii sociologice pe 10000 de cetateni in Bucuresti este deasemenea o bazaconie. Domnul Cercel, Domnul Costache, au niste idei …. efectiv incepi sa te sperii de ei. Pai ce rost avea sa testezi tot Bucurestiul iar alte orase, nu?…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Sevcenko, a comparat experienta traita dupa dezastrul nuclear de la Cernobil, in 1986, cu perioada de carantina provocata de pandemia de coronavirus, relateaza agentia dpa. ''Am trait vremuri similare cand aveam noua ani si a explodat Cernobilul.…

- In zbieretele isterice ce vin dinspre televizor auzim des sintagmele ipocrite „Fake News” si „Nu politizati (criza coronavirus)”. Este o realitate astazi ca jurnalismul este pus la zid, intimidat, sufocat. Jurnalismuil de calitate. Lingaii sunt pe val, in orice domeniu. Astia de la Digi 24, in frunte…

- Partidul Social Democrat respinge categoric scenariile aparute in presa referitoare la anumite discutii privind alegerile anticipate, care ar fi fost agreate si de PSD. Este total fals! In acest moment, pentru PSD cele mai importante teme sunt siguranta sanatatii publice si solutiile de salvare a economiei…

- SUA, UK si Olanda se intelesesera sa-si salveze banii calcand pe cadavre. Nimeni nu intelegea de ce liderii lor erau „flower-power” cand venea vorba de pericolul Covid-19. Declaratiile pana la jumatatea lui martie por fi lejer catalogate ca reprezentand pregatirea mediatica a unui genocid. Luni de zile…

- Patrule mixte formate din politisti si jandarmi au aplicat deja la Buzau sanctiuni pentru persoanele care nu respecta masura izolarii la domiciliu dupa venirea din strainatate. O femeie de 62 de ani si un tanar de 22 ani au fost amendati si plasati in carantina.

- Alerta medicala in judetul Ialomita, dupa ce 4 straini u calatorit in China. Autoritatile sanitare au dispus izolarea la domiciliu a patru cetateni de nationalitate chineza, recent reveniti din tara natala. Acestia au drept de sedere in zona Sinesti-Urziceni si au calatorit peste hotare pentru a sarbatori…