- Locuitorii de pe strada Simion Barnuțiu din Baia Mare raman fara apa miercuri, 11 noiembrie, pana la ora 14.00 din cauza unei conducte sparte. Nu vor avea apa miercuri, in intervalul orar 09.00-11.00, nici locuitorii din Sacalașeni, din cauza unor lucrari de reparații branșament. Informații furnizate…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca Executivul va prelungi starea de alerta, printr-o Hotarâre de Guvern, care va fi adoptata la jumatatea lunii noiembrie și care va reglementa și modul în care va fi marcata Ziua Naționala a României. Acesta a subliniat…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Primarul Catalin Cherecheș a promis de fiecare data in campaniile electorale, și nu doar atunci, ca va rezolva problema garajelor in Baia Mare. „Demolam și construim locuri de parcare supraterane sau subterane.” Nu s-a intamplat nimic! De-a lungul timpului actualul primar a testat mereau opinia publica…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua de…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca…

- Baimarenii au luat cu asalt tribunele stadionului la meciul de acum cateva decenii, 15 septembrie 1982, cu Real Madrid (scor 0-0) Sursa foto: FC Baia Mare (Facebook) The post Imaginea zilei: Tribune pline la meciul FC Baia Mare – Real Madrid appeared first on ZiarMM .

- Iata ca nu a inceput bine școala pentru dascali și a aparut și primul caz de coronavirus. Este vorba despre un dascal care preda materia Geografie atat la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, cat și la Școala Gimnaziala ”Gerge Coșbuc”, ambele din Baia Mare. Surse apropiate ZiarMM.ro au relatat faptul…