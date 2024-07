Amintiri despre trecute războaie CARAȘ-SEVERIN – Unele dintre acestea au fost cuprinse de col. ing. (ret.) Pavel Brebu in cartea „Militarii din Ilidia in cele doua conflagrații mondiale“! Se spune ca istoria o scriu invingatorii. E vorba, desigur, despre invingatorii din lupte și despre istoria mare, oficiala, cea care conteaza, care se invața in școli. Cea care, de cele mai multe ori, in enunțurile rezumative nu ține seama de nuanțe sau de opiniile și trairile celor care au participat la infaptuirea ei, cu atat mai puțin in paginile de istorie scrise cu sangele lor de combatanți ramași pe aiurea pe cine știe ce campuri de lupta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – ACS Mundo, generația copiilor nascuți in 2013 și 2015, a participat saptamana trecuta la un turneu internațional desfașurat in Bulgaria! Copiii au fost insoțiți de antrenorii Flavius Rița și Sebastian Apostol! „Asa cum ne gandeam de la inceput, am participat la o competiție frumoasa, foarte…

- Un barbat de 59 de ani, din Reșița, a fost reținut pentru 30 de zile, fiind acuzat ca și-a violat fiica de 14 ani de mai multe ori. Un barbat in varsta de 59 de ani, din Reșița, Caraș-Severin, a fost arestat preventiv dupa ce fiica sa de 14 ani l-a acuzat ca a agresat-o […]

- CARAȘ-SEVERIN – Intrucat predarea șefiei județului va avea loc in octombrie, Romeo Dunca a tras linie in calendarul lucrarilor la drumuri, pe care le considera cea mai mare necesitate a carașenilor! „Pentru ca reparația drumurilor județene reprezinta cea mai mare necesitate a cetațenilor din județ vin…

- Volumul istoricului Tasin Gemil "Un tatar din Romania. Amintiri, confesiuni, marturii, evaluari ale unui universitar istoric, fost deputat si ambasadorldquo; este dedicat relatiilor interetnice dintre tatari, turci si romani, constituind un excelent studiu, documentat, despre tatari. In capitolul V…

- Scriitorul si medicul psihiatru Ion Vianu a murit joi, 20 iunie, la varsta de 90 de ani, la Morges, in Elvetia, a anuntat Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, transmite Agerpres.„Ion Vianu. 15.04.1934, Bucuresti (Romania) - 20.06.2024, Morges (Elvetia)”, a scris Alexandrescu pe pagina sa de…

- REȘIȚA – Primarul Ioan Popa respinge scenariile lansate de presa centrala in contextul dezvaluirilor despre afacerile rețelei Coldea! Daca intre 10 mai și 8 iunie am asistat la o campanie electorala mai curand anosta, pe masura ce rezultatele comasate ale alegerilor pentru stabilitate se indreapta…

- REȘIȚA – Elevii care vor opta pentru calificarile oferite de Consorțiu vor beneficia de burse de 1.000 de lei/luna! Liceele reșițene cu profil tehnologic, Colegiul Tehnic și Colegiul Economic al Banatului Montan, vor dedica prima saptamana a lunii viitoare (1-5 iulie 2024) inscrierii elevilor interesați…

- Un barbat, de 44 de ani, a murit, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care era pasager s-a rasturnat in afara carosabilului. Accidentul a avut loc pe DN 58A, care face legatura intre judetele Caras-Severin si Timis, in apropierea localitatii Victor Vlad Delamarina. Un tanar, de 24 de ani, care conducea…