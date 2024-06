Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca (IOCN) marcheaza implinirea a 95 de ani de existența printr-o serie de evenimente stiintifice, la care participa personalitati medicale din Romania, Germania, Suedia, SUA si Norvegia. Sub genericul „Zilele Institutului Oncologic «Prof. Dr.…

- Are 15 ani, studiaza chitara clasica la Colegiul de Arte din Arad, e chitaristul trupei metal Ribozom și acum lanseaza primul album solo: Raul Panzaru!... The post Aradeanul Raul Panzaru, chitaristul trupei Ribozom, iși lanseaza albumul solo denumit „Bipolar Emperor” appeared first on Special Arad ·…

- Supermarketul Edeka din Hamburg, Germania, retrage toate alimentele straine de pe rafturi pentru a sensibiliza asupra rasismului. Majoritatea clienților au fost surprinși de faptul ca pe rafturi erau foarte puține produse, iar acestea erau strict de proveniența germana, informeaza themindcircle.com.

- Prețurile coșului obisnuit de produse pentru gospodarie din supermarketurile grecești sunt mai mici decat in Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Romania. Aceasta concluzie a reieșit din raportul realizat in mod regulat de Institutul de Cercetare a Comertului Retail de Bunuri de Consum…

- MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului Ioana Milculescu,…

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

- Longevitatea este un subiect popular. Este o idee atat de fascinanta și atat de inspirata, in parte pentru ca exista o conștientizare din ce in ce mai mare in cultura noastra ca prelungirea duratei de viața poate fi obținuta prin unele dintre cele mai simple și mai placute lucruri pe care le facem,…

- Muzicianul banațean Freddy Stauber se pregatește de lansarea noului album al sau care poarta numele de „Viața-i o amintire”, care cuprinde piese legate de orașul sau natal, Lugoj. Artistul nascut in 27 aprilie 1958 la Lugoj, traiește de cateva decenii in Germania și a devenit cunoscut prin prezența…