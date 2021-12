Stiri pe aceeasi tema

- Preotul ortodox sibian i-a povestit lui Mihai Morar, colaboratorul sau cu care a scris o carte, o poveste relatata de bunica sa, din nordul țarii, in Maramureș, care capata sens in comparație cu Craciunul trait in contemporaneitate. Craciunul a venit, familii, prieteni se pun la masa pentru a celebra…

- Cand este frig, varful nasului se coloreaza, iar in cazul unor persoane se observa ca degetele iși schimba culoarea, devenind aproape albe. Ar putea fi semnul unei boli – boala Raynaud – o tulburare de circulație, care afecteaza extremitațile. Boala Raynaud se caracterizeaza printr-o oprire temporara…

- Va prezentam o selecție de fotografii cu bradul de Craciun proaspat impodobit la Palatul Patriarhiei, insoțite de explicații ale Preafericitului Parinte Patriarh Daniel privind semnificația acestuia. „In copilarie, noi impodobeam pomul de Craciun cu nuci udate și tavalite in faina,…

- Patriarhul Daniel a transmis, sambata, un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Constanta. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie…

- Anul acesta se implinesc 14 ani de cand Patriarhul Daniel conduce Biserica Ortodoxa Romana, iar deputatul PSD, Radu Cristescu, a ales sa-i transmita un mesaj public. „Se implinesc azi 14 ani de cind pastorul drept-credincios al ortodocșilor romani, Prea Fericitul Parinte Patriarh Daniel, s-a…

- Patriarhul Daniel a vizitat luni, 27 septembrie 2021, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Vizita Preafericirii Sale a fost ocazionata de Ziua Satului Romanesc – sarbatoare celebrata in ultima duminica din septembrie. In cadrul vizitei, Patriarhul a purtat o discuție…

- Lucrarea educationala trebuie sa fie luminata de convingerea ca toti copiii si tinerii poporului sunt o binecuvantare a lui Dumnezeu pentru familie, Biserica si societate, afirma Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj transmis la inceput de an universitar. Potrivit inaltului ierarh,…