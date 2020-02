Amintiri contondente Colegul meu, Diocletian Blana, a venit deunazi la Catedra cu o falca-n cer si cu una-n pamant. „Am imbatranit, omule!" a strigat el disperat. „Nu-mi mai amintesc nimic. Sunt amnezic. Chestiunea a scapat de sub orice control. Ma fac, pur si simplu, de ras la cursuri. Auzi! Sa spun eu adineauri studentilor: prozatoarea aia uratica, celebra mai ales pentru personajul ala feminin rebel, care nu accepta conventiile unei societati patriarhale; cum o chem (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

