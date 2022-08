Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan și soțul ei, Gabi Popescu, se bucura din plin de cele mai calduroase zile de vara. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in ipostaze rare la mare. Cine este ființa care face instrucție cu fosta prezentatoare TV chiar și in vacanța. Nici soțul ei nu a comentat nimic.

- Nicolae Cristescu este unul dintre milionarii romanii discreți in ceea ce privește viața personala. Cu toate acestea, paparazzii SpyNews.ro au reușit sa-l surprinda in compania iubitei lui, fiind una dintre puținele ocazii in care a fost vazut intr-o astfel de ipostaza.

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- Dupa ce o lunga perioada a fost implicata intr-un scandal uriaș in ceea ce privește ba desparțirea, ba impacarea de soțul ei, lucrurile s-au așezat in viața Narcisei Moisa. Manalista e din nou alaturi de tatal celor doi baieți, iar recent i-am surprins impreuna la mall.

- Oameni din intreaga lume s-au mirat atunci cand au descoperit ce reguli erau prezentate intr-un ghid al bunelor soții, aparut intr-o publicație din mai 1955. Lista cuprindea toate lucrurile pe care o soție trebuie sa le faca in casa.

- Cand vine vorba despre moda, Iulia Albu nu iarta pe nimeni, astfel ca in emisiunea pe care o are la Antena Stars, „Poliția modei”, ea a luat-o in vizor pe Cleopatra Stratan. Criticul de moda a comentat rochia pe care tanara artista a purtat-o la nunta. Virgil Manescu a fost invitat in ediția de sambata…

- La 27 de ani, Cindy Bruna este unul dintre cele mai apreciate modele ale momentului. A defilat in trecut in celebrele show-uri Victoria rsquo;s Secret, iar acum face furori cu outfiturile ei incendiare la Cannes.