Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei este un soț exemplar și a demonstrat acest lucru de mai multe ori. Se pare ca zilele acestea a fost surprins pe strazile din Capitala cum facea plațile familiei lui. Oana Roman il considera barbatul bun la toate și mereu are grija sa nu sa ii puna pe cei dragi pe primul loc.

- Codruța, partenera de viața a lui Valentin Sanfira, și-a luat astazi fanii prin surprindere. A lansat o noua piesa, numita ”Ena Ena”, care face deja ravagii pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, a intampinat mari batai de cap chiar in timpul filmarilor pentru videoclip. Iata despre ce este vorba!

- Razvan Chivu și iubita lui nu mai țin cont de regulile impuse pe timpul pandemiei, atunci cand hoinaresc pe strazile din Capitala. Paparazzi SpyNews i-au surprins fara masca de protecție obligatorie. Se pare ca cei doi indragostiți nu sunt cei mai atenți atunci cand vine vorba de restricții.

- Saptamana casniciei a fost sarbatorita cu o plimbare romantica la castelul Mariaffi din Sangeorgiu de Mureș. Cuplurile din localitate au vizitat castelul si au avut parte si de o surpriza. Castelul Mariaffi din secolul al 19-lea, situat in centrul localitații, a fost restaurat recent și deschis publicului…

- Regia Transport Electric anunța ca de Craciunul pe stil vechi, in zilele de 7, 8 și 9 ianuarie, troleibuzele in capitala vor circula conform orarului zilei de duminica. De asemenea, in zilele menționatem troleibuzul turistic "Cunoaște orașul alaturi de Moș Craciun" va activa dupa urmatorul program:…

- Simona Halep a declarat, inaintea primului meci din acest an, intr-un interviu acordat WTA Insider, ca asteapta cu nerabdare sezonul 2022, pentru a vedea daca poate face fata noului val de jucatoare tinere care au aparut in circuit si au obtinut rezultate foarte bune. "In antrenamente, sunt foarte buna.…

- Patrizia Paglieri, fosta concurenta de la Asia Express, profita de timpul ei liber la maximum. Ea a fost surprinsa de paparazzi SpyNews in timp ce și-a lasat fiul la o cafenea din Capitala și a mers de una singura in cautarea unor haine. Vedeta s-a relaxat și a facut un shopping pe cinste!