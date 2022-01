Amicale cu Norvegia şi Elveţia pentru selecţionata U20 a României Echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei va disputa, in luna martie, primele meciuri amicale din noul an. Selectionata condusa de Bogdan Lobont va intalni Norvegia si Elvetia, informeaza frf.ro. Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data de 24 martie 2022, si este ultimul duel al selectionatei U20 din turneul amical […] The post Amicale cu Norvegia si Elvetia pentru selectionata U20 a Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an. Selecționata condusa de Bogdan Lobonț va intalni Norvegia și Elveția.Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data de 24 martie 2022, și este ultimul duel al selecționatei U20 din turneul…

- Echipa naționala de fotbal sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an. Selecționata condusa de Bogdan Lobonț va intalni Norvegia și Elveția, anunța Federația Romana de Fotbal.

- Echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an. Atunci, selectionata condusa de Bogdan Lobont va intalni Norvegia si Elvetia, a anuntat FRF . Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data de 24 martie. Este ultimul duel al selectionatei…

- Echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an, cand selectionata condusa de Bogdan Lobont va intalni Norvegia si Elvetia, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal, conform Agerpres. Partida cu Norvegia se va disputa in Romania, pe data…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, sambata, in ședința, in contextul avertizarilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind noua varianta africana de coronavirus, dar și masurile dure cerute de Comisia Europeana statelor membre pentru a preveni imbolnavirile cu aceasta. …

- Certificatul verde se valideaza doar dupa 10 zile de la imunizarea cu schema completa, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, persoanele care pot obține Certificatul Digital UE dupa vaccinare sunt cele care au efectuat…

- Vienna-based oil field services provider Petro Welt Technologies announced that it has decided to close its operations in Romania due to obstacles caused by the coronavirus pandemic, according to See News. “Due to unforeseen delays and obstacles caused by Covid-19 restrictions the Company decided to…