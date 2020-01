Stiri pe aceeasi tema

- Min. 76: Popescu s-a opus din nou promirii golului trei. De data asta a avut un reflex extraordinar, a scos cu piciorul un sut de pe partea stanga, de la 12 metri. Min. 74: „Popica“ respinge in extremis un sut de la 17 metri. Min. 64: schimbare la Universitatea: Adrian Juncu a intrat in locul lui Jovan…

- Min. 64: schimbare la Universitatea: Adrian Juncu a intrat in locul lui Jovan Markovic. Min. 63: dubla ocazie pentru Zaglabie Lubin. Min. 60: pana in acest moment Universitatea Craiova nu a contat in atac. Min. 49, 0-2: polonezii si-au majorat avantajul prin Filip Starzyiski, cu o reluare din careul…

- Min. 49, 0-2: polonezii si-au majorat avantajul prin Filip Starzyiski, cu o reluare din careul mare. Partida a fost reluata. Universitatea Craiova a inceput in aceeasi formula si se pare ca asa va ramane pana la final. Pauza: Universitatea Craiova – Zaglabie Lubin 0-1. Min. 42: Polonezii au irosit o…

- Pauza: Universitatea Craiova – Zaglabie Lubin 0-1. Min. 42: Polonezii au irosit o ocazie mare, in cele din urma arbitrul a intervenit si a oprit jocul pentru un fault. Min. 37: Pana acum Universitatea Craiova a combinat mai mult pe partea dreapta de atac, cu Ivanov si Barbut in prim plan. Pe stanga…

- Partida a inceput. Universitatea Craiova sustine astazi cel de-al patrulea joc amical din cadrul cantonamentului din Antalya. Alb-albastrii intalnesc de la ora 15.00, pe Zaglabie Lubin, ocupanta locului 10 in prima liga din Polonia. Antrenorul Corneliu Papura a decis sa inceapa acest joc cu urmatorul…

- Jucatorii Universitații Craiova au ajuns cu bine in Antalya și au demarat deja pregatirile. Primul antrenament a fost efectuat la lumina reflectoarelor. Alb-albaștrii vor asuda pe pamant turcesc pana pe 25 ianuarie. Lotul pe care va conta antrenorul Corneliu Papura ii cuprinde pe urmatorii jucatori:…

- Universitatea Craiova se pregateste de un nou cantonament in Antalya, dar pana atunci, „alb-albastrii” au fost nevoiti sa faca in luni dupa-amiaza vizita medicala pentru a obtine cartea verde de care au nevoie. Toti cei prezenti au luat probe de sange, au trecut cu brio toate testele si au primit viza…

- Min. 57: Armaș a vazut cartonașul galben pentru un fault asupra lui Mihaila. Min: 56: prima schimbare și la Voluntari: Ion Gheorghe a intrat in locul lui Costin. Min. 53, 1-3: gooooolll Craiova: Cicaldau a transformat cu siguranța lovitura de pedeapsa și a marit avantajul Științei. Min. 52: penalti…