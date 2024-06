Universitatea Craiova a reușit sa se impuna la limita, scor 1-0, in partida amicala susținuta luni seara, in fața Legiei Varșovia, in cadrul cantonamentului pe care-l susține in Austria. Pentru Știința a fost cel de-al doilea test al verii, in primul cedand cu 2-1 in fața formației cipriote Pafos FC. Pentru gruparea olteana urmeaza un test cu formația bulgara Ludogorets, acesta urmand sa se desfașoare sambata. Prima repriza a fost anosta Alb-albaștrii au inceput bine meciul. Au avut cursivitate in pase, au ajuns la poarta din combinații, dar prima ocazie notabila a venit abia in minutul 23, cand…