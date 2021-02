Echipa de fotbal Unirea Dej (locul 1, seria a X-a, Liga a III-a) a fost invinsa la limita, scor 0-1, de Viitorul Șelimbar (locul 1, seria a VII-a, Liga a III-a) intr-un meci amical. Partida de verificare dintre Unirea Dej și Viitorul Șelimbar s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 14, pe terenul din Iclod. Oaspeții au marcat singurul gol al confruntarii in minutul 30. In urma unui corner executat de pe partea stanga, Vișa a reluat cu capul in poarta aparata de Farcaș. Dejenii au replicat prin Andrei Pop, blocat in ultima clipa de goalkeeper-ul Viitorului, și prin Florin Blaj, insa execuția…