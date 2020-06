Final: „U“ Craiova – Chindia Targoviște 0-1. min. 120: Alex Popescu nu a reușit sa marcheze de la 2 metri. min. 119: Acka a fost la un pas de egalare, șutul sau a trecut puțin pe langa poarta. min. 115: Baiaram a șutat slab de la 18 metri. min. 112: Vatajelu i-a pasat lui Gustavo, al carui șut a lovit picioarele unui fundaș. min. 105: Vatajelu i-a centrat la „intalnire“ lui Alex Popescu, dar acesta nu a reușit sa loveasca mingea. min. 99: in sfarșit a mai aparut o ocazie: Gustavo a șutat puternic, dar portarul a scos mingea de sub bara. min. 93: Vladoiu i-a centrat in careu lui Baiaram, dar lovitura…