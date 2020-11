Amical / România – Belarus 5-3. Victorie mică înaintea unui meci mare Naționala Romaniei și-a facut de cap pe teren, mai bine de o repriza, in amicalul susținut in aceasta seara, pe stadionul „Ilie Oana“, contra Belarusului și s-a impus cu scorul de 5-3. Schimbarile efectuate de Mirel Radoi in partea a doua a jocului au facut ca tricolorii sa-și piarda din ritm și din stralucire. Mai mult, apararea a scarțait rau spre final, Romania a incasat trei goluri și a fost salvata de Lazar cu un penalti. Prima repriza a fost perfecta Tricolorii au deschis scorul rapid, dupa o centrare buna a lui Razvan Marin pentru Bogdan Mitrea, care a reluat cu capul imparabil de la 5… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

