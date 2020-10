Amical pentru România, în loc de barajul pentru Euro In loc sa dispute barajul de calificare la Campionatul European de Fotbal, de la anul, naționala Romaniei va evolua intr-un amical, pe teren propriu, in compania reprezentativei Belarusului. Deocamdata nu se cunosc numele stadionului și nici ora confruntari. Jucatorii pregatiți de Mirel Radoi (39 de ani) vor intalni reprezentativa similara a Belarusului, intr-un meci de verificare pe 11 noiembrie, a anunțat Federația Romana de Fotbal, pe site-ul oficial. Tot luna urmatoare, pe 15, Romania va intalni Norvegia pe Arena Naționala din București, iar trei zile mai tarziu elevii lui Radoi vor evolua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

