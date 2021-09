Stiri pe aceeasi tema

- Partida amicala Romania U21 – Anglia U21, programata vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa, a anunțat FRF. Meciul a fost anulat dupa ce in delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii in Romania. Echipa Under 21 mai are o partida…

- Meciul amical România U21 vs Anglia U21, programat vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa, a anunțat FRF.Partida a fost anulata dupa ce în delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii în România.Echipa…

- FRF anunta ca partida amicala Romania U21 – Anglia U21, programata vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa. Meciul a fost anulat dupa ce in delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii in Romania. Echipa under 21…

- Meciul amical dintre Romania U21 și Anglia U21, programat pe 3 septembrie, nu se va mai disputa, din cauza unor cazuri de Covid-19 aparute in lotul britanicilor. Islanda - Romania, meciul naționalei „mari” din preliminariile Campionatului Mondial, se joaca astazi, de la ora 21:45. Partida este liveTEXT…

- Florin Bratu, noul selecționer al Romaniei U21, a anunțat lotul convocat pentru cele doua amicale din luna septembrie. Romania U21 va disputa doua teste in luna septembrie pe arena din Ghencea și la Voluntari. Duelul cu Anglia U21 va fi primul joc pe care noul stadion „Steaua” il va gazdui pentru o…

- Lucrarile la stadionul Ghencea au fost finalizate, iar arena a fost folosita deocamdata doar ca teren de antrenament pentru Macedonia de Nord in vederea EURO 2020. Actuala formație din eșalonul al doilea, Steaua, va juca pe una dintre cele mai moderne construcții din Romania, iar așteptarea pare ca…

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a declarat, duminica seara, ca in infrangerea cu Anglia (scor 1-0), Romania si-a crescut nivelul fata de ultimele doua partide, cele cu Armenia si Georgia, de asemenea pierdute. "Fata de partidele cu Armenia si Georgia cred ca Romania si-a crescut nivelul.…